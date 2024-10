Il prof. Carmelo Danzì promuove il ficodindia su Rai Uno nella trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici

Spettacoli

Il ficodindia di Sicilia in diretta su Rai Uno. Il professor Carmelo Danzi, innovation broker del progetto Ebioscart Plus, oggi, ha potuto parlare delle proprietà del ficodindia ad una platea nazionale in collegamento da Biancavilla con “E’ sempre mezzogiorno”, il programma condotto da Antonella Clerici, nello spazio sulle eccellenze del territorio italiano curato da Federico Quaranta. L’occasione è stata propizia per portare in tutta Italia le immagini aeree della Piana di Catania e dell’Etna, avvolta dal frutto per eccellenza della Sicilia.