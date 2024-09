Il programma della Buchmesse, 650 eventi su 15 palchi

agenzia

Italia ospite d'onore, più di 90 autori. All'inaugurazione Giuli

ROMA, 24 SET – Mille ospiti, seicentocinquanta eventi tra fiera e città, quindici palchi. Dialoghi sui temi più attuali, uno spazio di ottomila metri quadri dedicato al sempre più diffuso genere New Adult (18-29 anni) e, com’è noto, l’Italia ospite d’onore. A poco più di una ventina di giorni dal via, la 76/a Fiera del Libro di Francoforte, che si svolgerà dal 16 al 20 ottobre, prende la sua forma definitiva e presenta le novità. Prima tra tutte, per quel che ci riguarda, la presenza durante l’inaugurazione del 15 ottobre del nuovo ministro della Cultura italiano, Alessandro Giuli, al posto di Sangiuliano. Al suo fianco, i relatori letterari Carlo Rovelli, Susanna Tamaro e Stefano Zecchi. Nel programma di quest’edizione, anche una sezione dedicata alle ‘prospettive su cultura e politica’. Tra i momenti più attesi, l’incontro tra lo storico israeliano Yuval Noah Harari e il filosofo giapponese Kohei Saito. Passando all’Italia ospite d’onore, confermati gli oltre 90 autori. Tra di loro la premio Strega 2024, Donatella Di Pietrantonio, saggisti come Alessandro Barbero, Aldo Cazzullo, i grandi illustratori Milo Manara e Lorenzo Mattotti. E, ancora, da Alessandro Baricco a Chiara Valerio, Vincenzo Latronico, Claudia Durastanti, Ginevra Lamberti, Fabio Stassi, Igiaba Scego. Per noi apriranno le danze Susanna Tamaro e Stefano Zecchi, in un incontro sulla ‘Bellezza delle parole’. Poi Melania Mazzucco, Francesca Melandri, Paolo Giordano e Antonio Scurati parleranno di “Radici nel presente”. Il 17 prevista – tra gli altri appuntamenti – anche una chiacchierata tra Claudio Magris e Dacia Maraini, mentre il giorno dopo ci sarà un momento di confronto sull'”Importanza di essere un premio Strega”, con Di Pietrantonio e Stefano Petrocchi. Roberto Saviano, ospite degli editori tedeschi, il 19 discuterà di “Letteratura e politica. Scrivere in tempi illiberali” insieme a Deniz Yücel di Pen Berlin. Si potrà trovare un po’ d’Italia a Francoforte anche nelle mostre a Stadel Museum, SCHIRN Kunsthalle Frankfurt, Frankfurter Kunstverein e alla sala espositiva Portikus. Il Volo si esibirà il 19 ottobre alla Festhalle, ma sono previsti pure i concerti dell’orchestra della Fondazione Arena di Verona, della cantante Lndfk e del trio Psyché.

