Il rapper catanese L’Elfo torna con il nuovo album “Sangue siciliano”: «Racconto la città in cui sono cresciuto»

MUSICA

L'artista mette in rima le proprie esperienze con lo stile diretto e disincantato che lo ha contraddistinto negli anni

Il rapper catanese L’Elfo (nome artistico di Luca Trischitta), torna nella scena musicale rap con il nuovo album “Sangue siciliano” (Shutup Records), da ieri fuori su tutte le piattaforme digitali e prossimamente anche in edizione vinile limitata e autografata.

“Sangue siciliano” contiene 14 tracce che raccontano in maniera vivida e onesta la vita catanese soprattutto ma anche la sicilianità, diventando occasione per il rapper di mettere in rima le proprie esperienze con lo stile diretto e disincantato che sempre lo ha contraddistinto negli anni.

