Il re del balletto classico Sergio Bernal al teatro Al Massimo di Palermo

spettacoli

Uno spettacolo ispirato alla cultura gitana tra danza classica e flamenco, il re internazionale del balletto classico Sergio Bernal arriva al teatro “Al Massimo” di Palermo dove sarà in scena fino al 15 marzo prossimo con uno spettacolo ispirato alla cultura gitana, tra vertiginosi assolo e raffinati pas de deux e pas de trois, con la direzione artistica di Ricardo Cue. Tra le coreografie originali interpretate da Sergio Bernal, ci sono : El ultimo encuentro (sulle note di Hablecon ella di Alberto Iglesias), l’assolo El Cisne (le celebri note de La Morte del Cigno di Camille Saint-Saëns) e un’inedita versione del Boléro di Maurice Ravel (la coreografia è di Bernal). Una notte con Sergio Bernal è un visionario racconto per quadri in cui si fondono la tradizione spagnola, l’eleganza della danza classica e il fuoco e la passione del flamenco, espressione e simbolo dello spirito gitano. Bernal è considerato il re del Flamenco, già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, e’ la vera star internazionale del balletto classico e del classico spagnolo che è presente nei più importanti gala di danza di tutto il mondo, da New York a Londra, da Mosca a Dubai, da Madrid a Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA