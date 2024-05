Il Regno del Pianeta delle Scimmie domina il botteghino Usa

agenzia

Il film della Disney debutta in sala con 56 milioni di dollari

LOS ANGELES, 12 MAG – Senzienti e umanissimi, i primati tornano al cinema e si prendono il botteghino. Il Regno del Pianeta delle Scimmie di Wes Ball è il film più visto del fine settimana nelle sale di Stati Uniti e Canada, con un incasso di 56,5 milioni di dollari. Il film della 20th Century e della Disney è costato circa 160 milioni di dollari, senza contare l’imponente campagna pubblicitaria, e ha avuto una buona accoglienza in tutto il mondo, dove il ricavo si attesta sui 129 milioni. È il quarto capitolo della saga tratta dal classico con Charlton Heston, riattivata con L’alba del pianeta delle scimmie, interpretato da James Franco e Andy Serkis nel 2011. Il franchising non sembra arrugginito, visto che i biglietti staccati in questo fine settimana sono pari all’esordio dell’ultimo film della serie, La Guerra del Pianeta delle Scimmie del 2017. The Fall Guy si piazza secondo, con un bottino di 13,7 milioni di dollari. Al cinema dallo scorso weekend, la commedia d’azione con Ryan Gosling e Emily Blunt ha raccolto finora poco meno di 50 milioni di dollari a livello domestico e 103 a livello globale. Un risultato modesto a fronte dei 130 milioni investiti dalla Universal. Il triangolo amoroso tratteggiato da Luca Guadagnino nel suo Challengers mantiene il terzo posto nel terzo fine settimana in sala. Interpretato da Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist, il film raccoglie altri 4,7 milioni di dollari, per un totale domestico di 38 milioni e mondiale di 68 milioni (ne è costati 55 agli Amazon MGM Studios). Al quarto posto c’è l’horror di Sony e Screen Gem, La profezia del male, che fa staccare biglietti per 3,5 milioni di dollari nel secondo fine settimana dall’uscita. La storia di un gruppo di amici che incautamente usano un mazzo di tarocchi maledetto è costata 8 milioni di dollari e ha accumulato finora 12 milioni di dollari in Nord America e 20 a livello globale. Godzilla e Kong – Il nuovo impero è il quinto titolo più visto del fine settimana con 2,5 milioni di dollari. Le due bestie gigantesche di Warner Bros. e Legendary sono in classifica da sette fine settimana consecutivi e hanno incassato finora 192 milioni di dollari a livello domestico e 560 a livello globale. È il secondo film di maggior successo dell’anno, dopo un’altra collaborazione tra Warner Bros. e Legendary: Dune 2, con 708 milioni di dollari nel mondo.

