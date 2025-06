Il ritorno dei Negrita: “Canzoni per anni spietati”

spettacoli

Fissata la data dei concerti siciliani

La filosofia di vita si deduce da un titolo, la loro e quanto gira attorno, anni complicati, tra sorrisi amari e lacrime, per menzionare Giancarlo Bigazzi, illuminato autore, “noi vittime di noi”, i Negrita hanno scattato la fotografia, aggiungendo una didascalia chiara e forte, “Canzoni per anni spietati”.

Paolo Bruni in arte Pau, continua a guidare la formazione toscana, hanno cantato di rock, blues, il cinema di Aldo, Giovanni, Giacomo ha utilizzato per i primi due film “Ho imparato a sognare” e “Mama maè”, l’inno alla vita di “Gioia Infinita” suonata con la presenza di Roy Paci, vivere sulla strada ha rinnovato interessi ad esplorare svariate aree musicali necessarie al confronto, il recente paragrafo esprime a tinte forti, la quotidianità odierna, il mal di vivere, insieme all’album un tour teatrale con due appuntamenti autunnali in Sicilia, 9 novembre Palermo – Teatro Golden, 10 novembre Catania – Teatro Metropolitan.

