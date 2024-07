Il ritorno della Premiata Forneria Marconi in Sicilia

il tour

Due i concerti

La firma sulle blasonate pagine della musica italiana che ha valicato i confini nazionali per suscitare entusiasmi nei mercati anglosassoni.

La “Premiata Forneria Marconi” immarcescibile al tempo e quanto ne consegue, transita sulla strada dei live raccogliendo consensi, sold out, in qualsiasi dove, sfilando le note di Fabrizio De Andrè, sotto la sagace guida di Franz Di Cioccio e Patrick Djvas, due concerti in terra di Sicilia, mercoledì 31 luglio a Ragusa – Cattedrale di San Giovanni Battista, giovedì 1 agosto Siracusa – Teatro Greco.

