Il ritorno di Alfa in concerto: sarà anche a Villa Bellini

La valanga festivaliera di Sanremo è al centro delle attenzioni, il conseguente riassetto ne definirà i sopravvissuti, sfogliando le pagine dell’edizione 2024, una meritevole d’attenzione riguarda Andrea De Filippi, in arte Alfa.

“Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, il più recente dei tre capitoli editati, fiore all’occhiello per i risultati di mercato, oltre i live derivati, a tutt’oggi l’idea per programmare le date estive del “Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato”.