Il rock puro e americano degli Heroes & Monsters

il concerto

Due le date in Sicilia

Sono un trio da brividi, hanno forza, potenza e sanno creare con il pubblico un feeling straordinario. Gli Heroes & Monsters di Todd Kerns (bassista di Slash), Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi) e Will Hunt (batterista di Vasco Rossi e Evanescence) daranno vita a due serate esplosive di puro rock americano con l’ausilio dei fantastici Laser Show e in più gli originalissimi effetti scenografici. Il 22 luglio saranno protagonisti all’Arena delle Rose di Castellammare del Golfo e il 23 luglio saranno di scena alla Scalinata della Cattedrale di Noto. Entrambi i concerti sono organizzati dalla In the Spot Light Eventi.

