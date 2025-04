Il “Rossetto e Caffè” di Sal da Vinci approda in Sicilia

IL tour

le due date dell'artista partenopeo a Palermo e Catania

Una canzone che ti cambi la vita in un tempo brevissimo, il desiderio degli autori musicali al fine di rimanere negli annali della memoria collettiva. Sal da Vinci, partenopeo, figlio d’arte, in perpetuo moto tra Napoli e Stati Uniti, per anni ha tallonato la propria anima, a scrivere del certo, una qualche anno fa l’aveva distillata piazzandola in cima al Festival Italiano, manifestazione televisiva ideata e condotta da Mike Bongiorno, “Vera” ne celebrò la popolarità.

Da quella fotografia sono trascorsi 31 anni, saltellando sulla linea di confine tra cinema, teatro, in attesa che arrivasse l’ispirazione buona per un ulteriore tormentone.