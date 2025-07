Il “Sei nell’Anima – Festival European Leg 2025” di Gianna Nannini arriva in Sicilia

il tour

L’icona del rock si esibirà il 23 agosto 2025 all’Arena Villa Bellini di Catania per la rassegna “Sotto Il Vulcano Fest” organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del “Catania Summer Fest” e il 24 agosto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo per la rassegna “Dream Pop Festival” organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo.

Il tour vedrà l’artista toscana calcare il palcoscenico di alcuni dei festival più importanti d’Europa accompagnata da Davide Tagliapietra alle chitarre e alla direzione musicale, Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere e Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio ai cori. A completare il gruppo l’ingresso del celebre batterista Thomas Lang, al fianco di Gianna da oltre vent’anni, e del chitarrista blues Patrick Murdoch.

“Sono felice – spiega la Nannini – di riabbracciare il pubblico siciliano che, nonostante mi segua da sempre, sa regalarmi ogni sera frequenze diverse, stati d’animo diversi”. L’arrivo di Murdoch ha fortemente ispirato la fitta scaletta dello show, a cui si aggiungerà un momento speciale pensato come un vero e proprio abbraccio con il pubblico: il triangolo del blues, un’occasione di intimità musicale che attraversa i diversi repertori toccati da Gianna durante la sua carriera, dai brani scritti durante gli anni in America fino alle tracce tratte dall’ultimo album “Sei nell’anima”. In scaletta anche il nuovo singolo “Panorama” un inno all’amore senza catene, viscerale e immediato come la brezza d’estate sulla pelle.