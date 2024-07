Il sindaco Figura: simbolo di una Sicilia vincente e resiliente

NotOn

Tra palazzi, chiese, monasteri, piazze e fontane un gioiello dell’arte e dell’architettura barocca

Noto è una città d’arte rinomata per il suo stile barocco. Dopo il terremoto del 1693, l’antica città di Noto fu distrutta e successivamente venne ricostruita in un nuovo sito, seguendo lo stile dell’epoca e con la collaborazione di ingegnosi architetti.

La nuova Noto, con la sua morbida pietra locale, rappresenta il cuore e il trionfo del barocco. Palazzi, chiese, monasteri, piazze e fontane si aprono come una scenografia teatrale che lascia senza fiato. La città venne organizzata lungo tre vie principali, ognuna delle quali ospitava diverse fasce sociali. I palazzi nobiliari e religiosi sono imponenti, e la pietra calcarea locale, tenera e compatta, assume una magnifica tinta rosata al tramonto.

Artisti come Paolo Labisi, Vincenzo Sinatra e Rosario Gagliardi contribuirono alla bellezza di Noto, un gioiello dell’arte e dell’architettura.

«Noto sempre più esempio virtuoso a livello internazionale – dice il sindaco Corrado Figura – per essere una città di ampia accoglienza e, soprattutto, come destinazione di tanti turisti stranieri. Fra le mete più ambite per i suoi tanti eventi culturali, ma anche per la sua bellezza di città d’arte e per la qualità dei servizi. Una città che riesce a coinvolgere il turista per la sua capacità di attrarre, attraverso la cultura e le sue bellezze architettoniche, mettendo gli stessi al centro di un progetto culturale ampio, che guarda a tutto il sud est e, soprattutto, a quella Sicilia che riesce ad essere vincente e resiliente».

«I dati di Spiagge.it, servizio per la prenotazione di ombrelloni e lettini tramite app mobile e web – continua Figura – indicano un significativo aumento delle prenotazioni da parte dei visitatori non italiani, confermando la nostra città come una meta di punta per il turismo internazionale. Noto ha registrato un aumento del 18% delle prenotazioni da parte di turisti stranieri, confermandosi una delle città più amate in Italia. Questo incremento è un riconoscimento del fascino e della bellezza dell’importante patrimonio culturale, storico e paesaggistico, che attira visitatori da tutto il mondo, ma anche la qualità dei servizi resi sia pubblici sia privati, che rendono Noto una tappa sempre più gettonata».