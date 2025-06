Il sogno di Kiera Chaplin, la nipote di Charlie: «Mi piacerebbe partecipare a Ballando con le Stelle»

la confessione

L'attrice è anche modella e attivista per i diritti delle donne

In una recente intervista rilasciata all’ANSA, Kiera Chaplin, tra le personalità più affascinanti e poliedriche del panorama internazionale, ha rivelato il suo desiderio di partecipare al celebre show televisivo italiano «Ballando con le Stelle».

L’attrice, modella e attivista – nonché nipote del leggendario Charlie Chaplin – ha espresso tutta la sua ammirazione per la cultura italiana e per il calore del pubblico del Bel Paese. “Ballare è una forma d’arte che amo profondamente,» ha dichiarato. «Ballando con le Stelle rappresenta eleganza, passione e spettacolo: sarebbe un sogno poterne far parte».

Il legame di Kiera con l’Italia è profondo e autentico. È ambasciatrice di Bufarma, un’azienda cosmetica innovativa con sede a Napoli, che produce creme naturali a base di latte di bufala, ingrediente simbolo del territorio, ricco di proprietà benefiche per la pelle.

«A Napoli ho trovato un’energia speciale. Partecipare a un progetto che valorizza un prodotto locale come il latte di bufala è per me una scelta naturale. Credo in una cosmesi etica e sostenibile, che unisca tradizione e innovazione» ha raccontato Kiera.

Oltre alla carriera artistica e imprenditoriale, Kiera Chaplin è da anni ambasciatrice per i diritti delle donne, impegnata in progetti educativi e campagne di sensibilizzazione in tutto il mondo. Il suo obiettivo è promuovere emancipazione, empowerment e parità di genere. Tra le figure che l’ispirano nel suo attivismo, Kiera cita Waris Dirie, modella, scrittrice e attivista somala, da sempre in prima linea contro le mutilazioni genitali femminili.

«Contro le mutilazioni femminili, la battaglia non è ancora vinta» ha dichiarato Waris – parole che Kiera rilancia con forza, facendo della sua notorietà uno strumento di cambiamento e consapevolezza. Cresciuta a Ginevra, Kiera ha lasciato la scuola a 16 anni per dedicarsi alla moda, sfilando tra Londra, New York e Los Angeles, dove ha anche studiato recitazione.

«Portare il nome Chaplin è un onore. Mio nonno era un artista completo, un esempio di passione e umanità che cerco di seguire ogni giorno».

La sua giornata tipo? Caffè, email, un po’ di lavoro, palestra ed equitazione – una passione che coltiva con dedizione grazie al suo cavallo, con cui ama cavalcare nella natura. Insieme al fratello Spencer Chaplin, Kiera ha lanciato Generation, una distilleria artigianale che produce vodka, whisky e aperitivi premium, attualmente distribuiti in Austria, Germania e Francia.