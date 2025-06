Il successo strepitoso di Radio Italia Live a Palermo: 50mila al Foro Italico

Musica

Tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco con la presentazione di Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta e Emiliano Picardi

Il Concerto ha trionfato a Palermo: 50.000 persone al Foro Italico per assistere al concerto. Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, presentati dalle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta e Emiliano Picardi. Ad aprire le danze Rhove, seguito dalle performance di Rose Villain, Negramaro, Raf, Noemi, Francesco Gabbani, Gaia, Rkomi, The Kolors, Blanco, Tananai e in chiusura Annalisa per quasi quattro ore ininterrotte di show all’insegna della grande musica italiana. Trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv e in streaming audio/video su radioitalia.it, l’evento ha anche generato sui social un boom di contenuti, con l’hashtag #rillive.

Francesco Gabbani

Anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione.