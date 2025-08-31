Il Summer Festival di Letojanni ha chiuso con la musica travolgente di Cecilia Gayle

Rassegne

Si è chiusa in bellezza l’edizione 2025 del Summer Festival di Letojanni, con l’energia travolgente di Cecilia Gayle, protagonista, ieri sera, nell’ambito della tradizionale Sagra del Pesce. Un evento che ha unito musica, gusto e tradizione, attirando pubblico da tutta la provincia e oltre.

L’artista caraibica ha infiammato Piazza Cagli con le sue hit intramontabili come El Tipitipitero, El Pam Pam, ma anche con originali rivisitazioni di grandi successi italiani, tra cui alcuni celebri brani di Raffaella Carrà, omaggiando una delle icone della musica pop nazionale.

La serata, condotta con brillantezza da Roberta Rapidarda è’ stata uno dei momenti clou della 53ª edizione della Sagra del Pesce, che dal 29 al 31 agosto ha trasformato Letojanni in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. L’evento, organizzato dalla Pro Loco con il supporto dell’amministrazione comunale, ha offerto specialità di pesce fresco, street food siciliano, spettacoli gratuiti e un ricco programma di intrattenimento per tutte le età.

Un’estate da ricordare per Letojanni, che grazie alle scelte mirate dell’amministrazione, guidata dal sindaco Alessandro Costa, ha saputo portare sul palco nomi di primo piano della musica italiana: Fabrizio Moro, Anna Tatangelo, Mida, Clara e Leo Gassman, solo per citarne alcuni, si sono alternati nelle scorse settimane emozionando migliaia di spettatori.

La chiusura ufficiale della stagione estiva è in programma per stasera, 31 agosto, sempre in Piazza Cagli, con il concerto dei Parisifal, apprezzatissima tribute band dei Pooh, che promette di unire ancora una volta grandi e bambini in un’atmosfera di festa, complice anche il parco giochi spettacolare allestito per l’occasione.