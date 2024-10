Il “Tango” dei sogni, un siciliano in lizza per il Latin Grammy Award

il personaggio

Fabrizio Mocata a Miami il prossimo 14 novembre

Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Biagio Antonacci, Nek, italiani esportati nel mondo della musica latina, italiani con un fiorente mercato in quei paesi, un altro musicista con diversa estrazione e cultura, spinge le proprie sonorità per ottenere un’esposizione intorno al linguaggio jazz, arricchendo la scena di atmosfere argentine.

Fabrizio Mocata, pianista e compositore, siciliano di Mazara del Vallo, ha trovato sensibilità e gioia nell’intraprendere la disciplina del tango, grazie alla coesione nata insieme all’argentino Franco Luciani per l’album “Tango Cruzados”, un duo in lizza per aggiudicarsi il Latin Grammy Award, come miglior album di tango, durante la serata che consegnerà i vari riconoscimenti, il prossimo 14 novembre a Miami.

