Il Tar e il Festival di Sanremo sulla Rai: «L’affidamento diretto è illegittimo, dal 2026 serve una gara»

Il caso

Il Tribunale amministrative regionale della Liguria ha accolto un ricorso dell'associazione fonici. Salva l'edizione del 2025

Finisce dopo 75 anni il binomio tra Rai e Festival di Sanremo? Potrebbe accadere dopo che il Tar della Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento «diretto» alla Rai, da parte del Comune di Sanremo, dell’organizzazione del Festival. Il Tribunale amministrativo ha però salvato lo svolgimento dell’edizione del 2025, che avrà luogo come previsto e come organizzato da Rai.

Ma per il futuro il Comune dovrà procedere ad una gara pubblica aperta agli operatori del settore. Quindi, in teoria, potrebbe trasmetterlo anche Mediaset, o La7 o La9 della Werner Bros Discovery.

Chi ha fatto il ricorso

Il ricorso era stato presentato dal presidente dell’Associazione Fonografici Italiani, Afi, e managing director dell’etichetta discografica JE, Sergio Cerruti che contesta la concessione dell’uso in esclusiva del Marchio “Festival della Canzone Italiana”.

Cosa dice la sentenza

«Con sentenza numero 843, depositata in data odierna, il Tar per la Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento “diretto” alla Rai, da parte del Comune di Sanremo, dell’organizzazione del Festival della canzone italiana (anni 2024/2025). I giudici, tuttavia, hanno fatto salvo lo svolgimento dell’edizione del 2025, che, pertanto, avrà luogo come previsto».

Le reazioni