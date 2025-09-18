Il Teatro Antico di Taormina palcoscenico per il “West side story”

spettacoli

Dis cena venerdì e sabato. Tutti i dettagli

Uno scenario unico – quello del Teatro Antico di Taormina – per uno spettacolo altrettanto unico, il musical-kolossal “West side story”, firmato da Massimo Romeo Piparo, in programma venerdì 19 e sabato 20 settembre nella “Perla”, organizzato dall’associazione “Development” e curato da Raffaele Manfredi.

In scena la storia d’amore più celebre di Broadway, con orchestra dal vivo, un cast internazionale e oltre 30 artisti sul palco. Lo spettacolo, tratto dal capolavoro creato da Laurents, Bernstein, Sondheim e Robbins, mantiene intatta la sua potenza dopo quasi settant’anni, affrontando temi universali come l’amore ostacolato, il conflitto generazionale e lo scontro tra culture diverse.