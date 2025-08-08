il concerto
Il tour “Diodato Estate 2025” farà tappa domani sera al teatro di Verdura di Palermo
Prosegue la programmazione della rassegna di concerti itinerante Dream Pop Fest che dopo i primi live allo Spazio Open ai Cantieri Culturali alla Zisa e al Velodromo Paolo Borsellino, apre gli appuntamenti al Teatro di Verdura con il concerto di Diodato in programma domani sera al teatro di Verdura di Palermo. Lo spettacolo è inserito all’interno del cartellone di Dream Pop Fest 2025, rassegna organizzata da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Palermo. Gli ultimi biglietti sono disponibili fino alla chiusura delle vendite online sui circuiti abituali e al botteghino la sera dell’evento.
Il tour "Diodato Estate 25" è prodotto e organizzato da Magellano Concerti. In scaletta i brani intensi e di grande impatto emotivo che fanno di Diodato uno degli artisti più amati dal pubblico italiano.