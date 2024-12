Il tour estate 2025 di Tananai: tappe a Palermo e Catania

spettacoli

Si è appena concluso il tour “Calmocobra Live 2024” di Tananai che nell’ultimo mese è stato protagonista sui palchi dei palasport più importanti d’Italia collezionando innumerevoli sold out, tra pubblico entusiasta e fan di tutte le età con cui l’artista ha condiviso momenti importanti ed emozionanti, cantando insieme i suoi più grandi successi.

Il viaggio di Tananai e del suo ultimo album “Calmocobra” non termina qui e proseguirà anche nel 2025: si annuncia oggi, infatti, il tour estivo nei festival d’Italia “Calmocobra Estate Live 2025 che farà tappa in Sicilia con due date: l’8 agosto a Palermo, Velodromo Paolo Borsellino, quando l’artista sarà ospite della nuova edizione del Dream Pop fest Palermo, la rassegna organizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con GoMad concerti e il Comune di Palermo. La seconda tappa sarà a Catania, il 9 agosto: l’appuntamento è all’Arena Villa Bellini per il live all’interno della nuova programmazione di Sotto Il Vulcano Fest, kermesse organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest. La musica live di Tananai dunque il suo viaggio nei principali festival della stagione estiva a partire dal 19 giugno a Roma per terminare il 5 settembre nella sua città natale, Milano.