Il tour europeo di Alessio Bondì: da Londra a Berlino fino a Palermo e Catania

Si chiama "Runnegghiè" tour

L’appartenenza senza se o ma, seguire la strada della coerenza, staccarsi da un mercato amorfo, povero di idee e fantasia.

Alessio Bondì, cantautore palermitano distante dalle logiche contemporanee, scrittura e ricerca attraverso la lingua dialettale della propria città, un nuovo album, quarto in ordine cronologico, spunto per un tour ad espansione europea.

Il “Runnegghiè” tour, letteralmente in qualsiasi posto, sbarca al The Grace di Londra, giovedì 21 novembre, prosegue a Bruxelles, venerdì 22 novembre – Atelier Partage, per arrivare a Berlino, sabato 23 novembre – Panda Platforma.