Il tour “Indagini Live” di Stefano Nazzi arriva a Zafferana Etnea

Il giornalista e scrittore Stefano Nazzi continua il suo tour “Indagini Live – Una nuova storia” che lo scorso inverno ha fatto registrare ovunque il tutto esaurito. La storia di cronaca che rappresenta il perno centrale dello spettacolo è quella del mostro di Firenze, una delle vicende che ha segnato il nostro paese. Tra il 1968 e il 1985, una serie di efferati delitti scosse la Toscana: otto coppie furono uccise mentre si trovavano appartate in auto nelle campagne intorno a Firenze. Gli omicidi, caratterizzati dall’uso di una pistola Beretta calibro 22 e da raccapriccianti mutilazioni, hanno dato vita a una delle inchieste più complesse della giustizia italiana, tra ipotesi di serial killer solitari, piste esoteriche e depistaggi.

“E’ una storia orrenda – spiega Nazzi – che ancora oggi non trova le giuste risposte, una sequenza, una routine di morte. Una pistola e una modalità agghiacciante di uccidere che ho deciso di approfondire in uno spettacolo che spero possa appassionare il pubblico anche in questo tour estivo” Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, ricerca, per il racconto dei fatti: le indagini – appunto – attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie, il racconto dei media. Nei due tour 2024 e 2025, il successodi “Indagini Live” è stato eccezionale soprattutto per la capacità del giornalista e scrittore romano, conduttore del programma “Delitti in famiglia”, di creare una atmosfera da fiato sospeso.