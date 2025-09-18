Il trucco oltre la vanità, l’esperienza di La forza e il sorriso

agenzia

Braguzzi: "Aiutate 25mila donne malate a prendersi cura di sé"

MILANO, 18 SET – Truccarsi non è solo un gesto di vanità, ma può essere un aiuto quando si soffre. È questa la filosofia de ‘La forza e il sorriso Onlus’, associazione che da vent’anni “propone laboratori di cura di sé, della propria bellezza a persone che vivono una fase di malattia e sono oggetto di una terapia oncologica”. Lo spiega all’ANSA il presidente, Paolo Braguzzi, a margine di una conferenza alla Milano Beauty Week. Il progetto “è nato grazie allo sforzo delle imprese cosmetiche e di Cosmetica Italia in particolare – racconta -, che vogliono restituire quello che le donne danno e in qualche modo sostenerle in una fase così difficile come quella della malattia. I laboratori prevedono la partecipazione di un beauty coach e di uno psicologo, che aiutano le persone tenendo conto delle criticità che la terapia può comportare. Prestare attenzione al corpo e all’aspetto permette anche di accettare delle cure particolarmente invasive con uno stato d’animo diverso”. Ad oggi sono stati realizzati 5mila laboratori che hanno aiutato 25mila donne. Ma il prossimo passo sarà ampliare il pubblico coinvolto. “Uno dei progetti per il futuro è quello di coinvolgere anche gli uomini, che a loro volta subiscono i cambiamenti fisici dovuti alla malattia”, prosegue. E non solo. “Stiamo pensando a come far partecipare pure le figlie delle persone ammalate – aggiunge Braguzzi – e, perché no, estendere la nostra attenzione dal viso ai capelli e a quanto può comportare la loro perdita”. Il 20 e il 21 settembre i visitatori della Beauty Week potranno partecipare a ‘Beauty Gives Back’ e ‘Love is in the Hair’, nel corso dei quali potranno ricevere prodotti cosmetici o trattamenti per i capelli in cambio di una donazione a ‘La forza e il sorriso’. Nel corso del convegno è stata pure ricordata Anna Segatti, ex presidente dell’organizzazione, scomparsa l’anno scorso dopo una lunga convivenza con il cancro. Tra gli interventi, quello di Rosalba Erlotti, ‘ambasciatrice pink’ di Fondazione Umberto Veronesi Ets, che ha parlato di come la cura di sé le sia stata d’aiuto “dopo la diagnosi, arrivata a 43 anni”. Grazie al progetto pink ambassador della Fondazione “ho fatto cose che prima non facevo, come correre – ha scherzato – mi ha aiutata tantissimo”. Ed è stata portata pure l’esperienza di Fondazione Operation Smile, che si occupa di operare e curare in tutto il mondo chi è affetto da labiopalatoschisi, comunemente chiamato labbro leporino. I loro pazienti “sono persone che, oltre ad avere difficoltà a cibarsi, hanno problemi a sorridere – ha raccontato Marcella Bianco, direttrice generale di Fondazione Operation Smile Italia Ets -. Nel mondo ogni tre minuti nasce un bambino con questo problema. Lavoriamo per supportarli localmente con le cure, ma anche formando medici sui luoghi”. In alcuni Paesi i bambini vengono esclusi dalla società per via della malformazione. “Ho incontrato persone che hanno camminato 9 ore per arrivare al centro di cura”, ha concluso Bianco, “per questo è necessario insegnare ai dottori sul campo a intervenire per essere d’aiuto”.

