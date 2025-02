Imma Tataranni, la lite tra l’attrice Vanessa Scalera e l’autrice Mariolina Venezia: «Ingrata», «Non ti devo nulla»

televisione

Conferenza di presentazione movimentata

Lite alla presentazione della fiction di Rai dedicata a Imma Tataranni tra l’attrice protagonista Vanessa Scalera e Mariolina Venezia autrice dei libri da cui la serie tv è tratta. La colpa è di un mancato ringraziamento a Sanremo. Durante la conferenza stampa della quarta stagione (su Raiuno da domenica 23 febbraio) una giornalista ha chiesto a Vanessa il perché durante il Festival abbia ringraziato il regista Francesco Amato, il cast, i produttori, gli sceneggiatori e il pubblico ma non l’autrice dei libri. «Me ne sono proprio dimenticata», ha ammesso Vanessa Scalera. Ma in sala c’era anche la Venezia: «Sono una fan di tutti gli ingrati, Imma è paladina dell’ingratitudine, quindi apprezzo l’ingratitudine di Vanessa e la ringrazio, perché spesso non mi ha ringraziato: è una donna libera, non a caso interpreta un personaggio libero come Imma. Io partecipato alla scrittura della serie, ma senza potere decisionale. Ma in questa serie c’è stato un miracolo: è stata opzionata per tre volte prima di giungere in Rai, io ho iniziato a scrivere il personaggio nel 2006, con l’obiettivo di tirare l’acqua al mulino delle donne. Vanessa è libera di ringraziare chi vuole, Imma non vuole compiacere nessuno e per questo piace a tutti».

«Visto che sono stata messa in mezzo –ha però ribattuto Vanessa -non voglio entrare nella tua volgare polemica. Io ricordo ancora la tua ingratitudine durante la prima conferenza stampa della serie: devo ringraziare solo la produzione e il regista, ti ho sempre nominata nelle interviste. Tu hai avuto un comportamento malmostoso. Io non ti devo nulla».

