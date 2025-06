In 20mila a Milano per il concerto dei Duran Duran

agenzia

Viaggio nella musica degli anni Ottanta con Simon Le Bon

MILANO, 20 GIU – In ventimila sono arrivati all’Ippodromo di San Siro, a Milano, per il concerto dei Duran Duran, fra di loro tante le ex adolescenti degli anni Ottanta che hanno applaudito l’opening act di Les Votives, anche quando hanno mostrato una bandiera palestinese attaccata sul dorso della chitarra. Ma sono Simon Le Bon&Co che il pubblico aspettava. L’intro è con Velvet Newton, del 2021, ma poi comincia il viaggio lungo quarant’anni di carriera con Night Boy del 1981, uno dei loro primi successi, e Wild Boys. “Wild alwaya shine” canta con una camicia nera e un paio di jeans dorati insieme a tutto il pubblico, che continua a cantare e ballare anche “Hungry Like a Wolf”, uno dei brani principali di Rio del 1982. “Ehi Milano come stai? Now it’s time to Bond’ è il gioco di parole per stabilire un legame con James Bond, di cui hanno firmato la colonna sonora nel 1985 per A View to a Kill, protagonista Roger Moore. E il viaggio nel tempo continua.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA