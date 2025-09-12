In arrivo sconti famiglia al cinema per film italiani e europei

agenzia

Dal 26 settembre al 31 dicembre 2,50 euro in meno sul biglietto

ROMA, 12 SET – Arrivano gli sconti per portare le famiglie al cinema. Il progetto Happy Cinefamily, realizzato dal Ministero della Cultura in collaborazione con Ania e Unec, permetterà a genitori e figli sotto i 12 anni di usufruire di uno sconto di 2,50 euro su ciascun biglietto. L’iniziativa partirà il 26 settembre e si concluderà il 31 dicembre e varrà per una serie di film italiani ed europei. “Abbiamo sfruttato al massimo l’opzione dei 3,50 euro durante l’estate – ha sottolineato la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni – ma ora la vediamo un po’ affaticata, non ha più lo sprint di crescita che aveva all’inizio” e perciò bisogna cambiare. L’obiettivo, ora, sarà quello di aiutare le famiglie, dato che “mamma e papà spesso non possono andare tutti e due al cinema per motivi economici – prosegue -, oppure a volte non va nessuno dei due pur di stare assieme durante il fine settimana”. Le opere coinvolte dalla promozione saranno diverse: si leggono in programma ‘La vita va così’ di Riccardo Milani, ‘I cento passi’ di Marco Tullio Giordana (per il 25esimo anniversario dalla prima uscita), ‘Per te’ di Alessandro Aronadio, ‘Il maestro’ di Andrea Di Stefano, ‘Giovani madri’ di Jean-Pierre e Luc Dardenne e il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo in sala con ‘Attitudini: nessuna’ di Sophie Chiarello. È previsto pure il nuovo film di Checco Zalone, ‘Buen Camino’ oltre all’animazione di ‘Super Charlie’ di Jon Holmberg e ‘Un topolino sotto l’albero’ di Henrik Martin Dahlsbakken. Se “la famiglia è già una comunità”, bisogna “formarla verso abitudini e modalità che si sono perse – ha spiegato Mario Lorini, presidente dell’Anec -, in particolare con la pandemia, quando ci si è abituati allo stare a casa e la grande serialità ha fatto un po’ di concorrenza al cinema italiano”. Intanto, si valutano pure “sconti su food e beverage”. L’occasione è, come ha fatto notare il presidente di Anica, Alessandro Usai, pure il momento per ricordarsi che “la produzione italiana negli ultimi decenni non è stata particolarmente attenta al pubblico delle famiglie” e ora “c’è un incentivo ad andare al cinema, mentre noi come produttori e industria dobbiamo rischiarcela un po’ di più, essere un po’ più creativi nell’immaginare storie per la famiglia e i piccoli”.

