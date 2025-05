In migliaia al concerto a Reggio Calabria per il primo maggio

agenzia

Vicesindaco: 'Raccontare la nostra terra per bellezze e cultura'

REGGIO CALABRIA, 01 MAG – Un flusso continuo di persone, con presenze fatte di giovani, famiglie e turisti, ha animato il concerto del Primo Maggio, promosso dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, e svoltosi nell’Arena dello Stretto, sul lungomare monumentale “Italo Falcomatà”. Giovani artisti, gruppi storici, ospiti internazionali e grandi glorie italiane hanno animato il palco dell’Arena “Ciccio Franco”. Nel corso della festa dedicata al Lavoro si sono alternati alcuni dei nomi più amati della musica italiana e giovani talenti emergenti: Le Orme, Patty Pravo, Morgan, Ronn Moss, Moreno, Tancredi, Rondine, Crytical, Carboidrati, Eda Mari, Marataro, Angelica Perri, Simo e Nigra. “Considerato il successo dello scorso anno – ha sostenuto vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria Carmelo Versace – abbiamo ritenuto replicare questa grande festa di piazza dedicata al lavoro. E’ stata una scommessa vinta dal sindaco Giuseppe Falcomatà e da tutta l’amministrazione, ci lavoriamo da tempo. Quest’anno abbiamo provato ad alzare un po’ il livello con un cast internazionale”. “Oggi però – ha aggiunto – non è solo musica, è principalmente la festa dei Lavoro e dei lavoratori e, oltre ai momenti di riflessione, sui temi sociali, al ricordo di chi non c’è più a causa di incidenti sui luoghi di lavoro, volevamo regalare un momento di aggregazione ai nostri concittadini, a tutto il territorio. Noi vorremmo sempre di più che la nostra terra venga raccontata in maniera diversa, attraverso anche la musica, la socialità e alla cultura”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA