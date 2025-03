Incassi cinema, al box office Biancaneve vince ma non convince

agenzia

Classifica rivoluzionata con 5 new entry, tra cui US Palmese

ROMA, 24 MAR – Se negli Stati Uniti il debutto di Biancaneve, il live action con attori in carne e ossa, è stato un flop al botteghino, con un’apertura a 43 milioni di dollari, è andata un po’ meglio in Italia dove con 3 milioni 799mila euro ha conquistato la vetta del box office del fine settimana, spodestando FolleMente, la commedia corale di Paolo Genovese con protagonisti Edoardo Leo e Pilar Fogliati, che in cinque settimane in sala ha guadagnato quasi 16 milioni di euro (15.842.090, 1 milione 113mila solo negli ultimi giorni). Sul podio si inserisce al terzo posto un altro film al debutto: The Monkey, adattamento cinematografico del racconto La scimmia di Stephen King, con 501mila euro. Perde una posizione rispetto a una settimana fa La città proibita, il kung fu movie romantico targato Gabriele Mainetti che lo ha diretto e co-sceneggiato: la pellicola ha raccolto 423mila euro, portando il totale in due settimane di programmazione a 1 milione 131mila euro. Scivola dal secondo al quinto posto la fantascienza tecnologica di Mickey 17 di Bong Joon Ho con Robert Pattinson, fuori concorso al Festival di Berlino, che alla terza settimana incassa 341mila euro (2 milioni 341mila euro in totale). In classifica seguono tre new entry: la commedia U.S. Palmese con 293mila, la nuova opera dei Manetti Bros con Rocco Papaleo dedicata al calcio di provincia lontano dai riflettori, per narrare una storia di umanità e riscatto sul filo della commedia; il thriller sentimentale Muori di lei con 278mila, che vede protagonista Riccardo Scamarcio ed ambientato durante l’isolamento del Covid; The Alto Knights – I due volti del crimine con 266mila, di Barry Levinson con Robert De Niro che si sdoppia addirittura in due personaggi grazie al trucco e agli effetti digitali per raccontare la saga criminale di due boss celeberrimi della Mafia americana degli anni ’50: Frank Costello e Vito Genovese. In ottava posizione il terzo capitolo dei film incentrati sull’Orso Paddington (Paddington in Perù) che alla quinta settimana incrementa l’incasso con 158mila euro nel weekend e supera 2,6 milioni. Chiude la top ten Il Nibbio, con CLaudioa Santamaria nel ruolo di Nicola Calipari, l’alto dirigente del Sismi che morì nella liberazione della giornalista Giuliana Sgrena in Iraq, con 123mila euro e un totale di 896mila in tre settimane. In generale secondo i dati forniti da Cinetel nel fine settimana i cinema italiani hanno incassato 8 milioni 494mila euro, in aumento del 45% rispetto al weekend precedente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA