Incassi cinema, Alien: Romulus balza in testa con 1.2 milioni

Deadpool a un passo dai 16 milioni, Inside Out vicino ai 46

ROMA, 19 AGO – Alien: Romulus balza in testa alla classifica Cinetel in un weekend in cui a livello complessivo il box office italiano ha messo a segno 3.338.988 euro in rialzo del 19% sul fine settimana precedente e con un +12.3% sullo stesso periodo del 2023. Il settimo capitolo del franchise di Alien ha infatti ottenuto il primo posto con quasi 903mila euro e una media di 3.283 in 275 sale con un complessivo di 1 milione 196mila in 5 giorni. A un passo dal superare i 16 milioni complessivi – ora è a 15.960.390 euro – Deadpool & Wolverine che si piazza al secondo posto con un calo del 24% dopo un mese di programmazione. Il 34/o film del Marvel Cinematic Universe, nonché sequel di Deadpool 2, nel fine settimana ha messo in cascina più di 886mila con una media di 3.346 in 265 cinema. Terza piazza per Inside Out 2, che alla nona settimana dall’uscita continua a macinare record e in rialzo del 37%, ha incassato quasi 463mila euro con una media copia di 1.696 su 273 schermi ed è arrivato a 45.640.536 euro, non troppo distanti ormai dai 46.2 milioni di Tolo Tolo. Trap, il thriller scritto e diretto da M. Night Shyamalan con Josh Hartnett che prende spunto prende spunto dalla reale operazione di polizia Operazione Flagship del 1985, ha guadagnato altri 404mila euro con una media di 1.616 su 250 sale e ha raggiunto un totale di quasi 1 milione 355mila in 15 giorni. Quinto Ricomincio da Taaac, secondo film con il Milanese imbruttito dopo Mollo tutto e apro un chiringuito, andato in ateprima in 201 sale e in uscita effettiva a settembre: l’incasso è stato di 131mila con una media di 652 euro. Al sesto posto Borderlands ha guardagnato 92mila per un complessivo di 404mila euro, al settimo Twisters con quasi 50mila e un totale di quasi 1 milione 452mila euro. Ottava un’altra anteprima La vita accanto di Marco Tullio Giordana con Sonia Bergamasco, Paolo Pierobon, Valentina Bellè. Uscita solo in 33 cinema ha realizzato più di 30mila euro con una media sala di 924. Chiudono la top ten Miller’s Girl nono con 22.627 euro (227mila in totale) e in decima posizione Cattiverie a domicilio, uscito ad aprile ma risalito tra i primi dieci con 21.745 euro (per 1 milione 454mila complessivi).

