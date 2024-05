Incassi cinema, in vetta Furiosa: A Mad Max Saga

agenzia

Debutta quarto Il Vangelo secondo Maria. Incassi in calo del 22%

ROMA, 27 MAG – Conquista la cima del box office italiano Furiosa: A Mad Max Saga, quinto capitolo del franchise diretto da George Miller, appena passato fuori concorso a Cannes, con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, che guadagna in quattro giorni 694.585 euro. Scende al secondo posto If – Gli amici immaginari, scritto e diretto da John Krasinski, con Ryan Reynolds e Cailey Fleming con 430.035 euro nel week end, per un totale in due settimane di 1.321.157 euro. Slitta di un gradino anche Il Regno del pianeta delle scimmie, nel nuovo capitolo diretto da Wes Ball, con 306.636 euro per un botteghino complessivo di 2.509.676 euro. Nuovo ingresso al quarto posto per Il Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca, originale rilettura della formazione di Maria di Nazareth con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann, che in quattro giorni ottiene 151.943 euro. Al nono posto esordisce Marcello mio di Christophe Honoré con Chiara Mastroianni che per un’estate si immedesima in suo padre e nel cast anche Catherine Deneuve, appena passato in concorso a Cannes e già nelle sale, che guadagna in quattro giorni 97.578 euro. Gli incassi totali del fine settimana sono stati di di 2.845.293 euro, in calo del 22% rispetto allo scorso fine settimana. Scivolano di due posizioni rispetto alla scorsa settimana l’action thriller da toni horror Abigail, al quinto posto con 147.725 euro nel week end (528.996 euro complessivi) e La profezia del male, al sesto, con 135.258 euro (1.013.961 euro in tre settimane). Slittano anche al settimo posto Challengers di Luca Guadagnino con Zendaya che con altri 117.187 euro supera, in cinque settimane, i 4 milioni (4.156.082) totali e all’ottavo il blockbuster The Fall Guy con Ryan Gosling e Emily Blunt con un guadagno di 102.502 euro per un totale di 2.043.550 euro in quattro settimane. Chiude la top ten Cinetel, dal 23 al 26 maggio, Il gusto delle cose di Tran Anh Hung con Juliette Binoche, premio alla regia al Festival di Cannes 2023, nelle sale italiane dal 9 maggio, con 91.853 euro in quattro giorni per un complessivo di 482.335 euro in tre settimane.

