Incassi cinema, Jurassic World-La rinascita vola oltre 4 milioni

F1 2/o, Dragon Trainer 3/o. Nel totale +43% su week end scorso

ROMA, 07 LUG – Partenza con il turbo per Jurassic World – La rinascita, settimo capitolo dell’amatissimo franchise di Jurassic Park. Il film diretto da Gareth Edwards con Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey ha esordito con quasi 3 milioni 365 mila euro (sesto miglior esordio dell’anno) e una media di 7.444 euro su 452 schermi toccando un totale di 4 milioni 290mila in 5 giorni. Scivola al secondo posto F1, ambientato nel mondo delle corse, che al secondo week end mette via 906mila euro (-43%) con una media di 1.961 euro su 462 sale portandosi a 3 milioni 672mila complessivi. In terza piazza il live action di successo Dragon Trainer ha incassato altri 481mila euro (-39%) e una media di 1.450 euro in 332 cinema per un totale di 7 milioni 846mila a un passo dagli 8 milioni 215mila di Dragon Trainer 2. Quarta posizione per Elio che ha guadagnato 308mila euro (la media è di 907 euro in 340 cinema) ed è giunto a un totale di quasi 1 milione 849 mila. Quinto posto per Lilo & Stitch con 215mila euro. Il risultato complessivo in 7 settimane è di 21 milioni 551mila euro. Sesto lo sci-fi horror 28 anni dopo, il terzo capitolo della serie di film iniziata con 28 giorni dopo (2002) e proseguita con 28 settimane dopo (2007): per la pellicola diretta da Danny Boyle con Ralph Fiennes 150mila euro nel fine settimana e un totale di 1 milione 409mila. Chiudono la top ten Il maestro e Margherita settimo (41 mila euro nel fine settimana e 257mila nel complesso), M3GAN 2.0 ottavo (40mila euro e 247mila totali), Fuori di Mario Martone nono (37mila euro e un totale di quasi 1 milione 793 euro) e Come fratelli decimo (35mila euro e 137mila complessivi). L’incasso totale del fine settimana ha segnato 6.127.789 euro con 770.437 spettatori con un bel +43% rispetto al fine settimana scorso e un +11.09% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

