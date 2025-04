Incassi cinema, Un film Minecraft sbanca con 4,7 milioni

agenzia

FolleMente supera quota 17 milioni al box office

ROMA, 07 APR – Dopo aver sbancato negli Stati Uniti (con la cifra record di 157 milioni di dollari in tre giorni), Un film Minecraft, adattamento cinematografico live-action di Minecraft, il videogioco più popolare, riesce a sfondare anche in Italia: in quattro giorni incassa al box office 4 milioni 755mila euro. Al secondo posto, ma a distanze stellari, Le assaggiatrici, il film diretto da Silvio Soldini, basato sul romanzo di Rosella Postorino che racconta la vicenda delle giovani donne costrette ad assaggiare i piatti destinati a Hitler per scongiurarne i tentativi di avvelenamento. L’incasso è stato di 626mila euro (1.668.278 in totale), con il quale riesce a mantenere il secondo posto ottenuto una settimana fa al debutto in sala. Scivola dalla vetta al terzo gradino del podio Biancaneve, il live action con attori in carne e ossa basato sulla favola dei fratelli Grimm, che con 474mila euro nel weekend porta il totale degli incassi in tre settimane a 6.668.774 di euro. Alla settima settimana di programmazione, la commedia corale di Paolo Genovese, FolleMente, resiste in quarta posizione con 285mila euro e un totale che ha superato quota 17 milioni (17.059.648). Quinto posto per il debutto della commedia sulla difficoltà di diventare adulti, La Vita da Grandi, con Matilde De Angelis diretta da Greta Scarano al suo debutto dietro la macchina da presa, con 210.669 euro nel fine settimana. Sesta piazza (in risalita di una), il lavoro diretto e interpretato da Valerio Mastandrea Nonostante a 457mila euro in due settimane in sala (162mila nel weekend). Segue il debutto di Guglielmo Tell, versione cappa&spada della celebre leggenda dell’arciere svizzero firmata da Nick Hamm, con 99.957 euro. Ottava posizione per E poi si vede che porta a 389.617 l’incasso totale (97.628 nel fine settimana). Chiudono la top ten The Monkey, adattamento cinematografico del racconto La scimmia di Stephen King, che supera quota un milione in tre settimane (94.094 nel weekend) e il debutto di The Last showgirl, con Pamela Anderson, che incassa 87.969 euro. In generale secondo i dati forniti da Cinetel nel fine settimana i cinema italiani hanno incassato 7 milioni 763mila euro, in aumento del 43% rispetto al weekend precedente.

