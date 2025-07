Incassi, I Fantastici Quattro battono Superman, sale box office

agenzia

Al secondo posto i dinosauri di Jurassic Park, entra Presence

ROMA, 28 LUG – Subito in vetta ‘I Fantastici Quattro – Gli inizi’: il nuovo adattamento cinematografico dei fumetti Marvel domina il week end Cinetel con 2.542.643 euro di incassi, per un totale in cinque giorni di 3.473.920 euro, e spodesta il cinecomic Superman, con David Corenswet nei panni dell’uomo d’acciaio, che scende al terzo posto con 443.554 euro, per un complessivo in tre settimane di 4.543.158 euro. Mantengono il secondo posto i dinosauri di Jurassic World – La Rinascita con Scarlett Johansson che raccoglie 4 516.553 euro (totale in quattro settimane di 9.551.315 euro). New entry al quarto posto dove si piazza Presence di Steven Soderbergh in cui la realtà di una quieta famiglia americana è turbata da un fantasma che abita la loro casa di vacanza, che incassa 224.149 euro (238.257 euro in sei giorni) e al quinto posto per l’evergreen Il Signore degli Anelli di Peter Jackson con 224.149 euro per un complessivo di 820.997 euro. Scivolano al sesto posto il thriller So cosa hai fatto di Jennifer Kaytin Robinson, che mette a segno 125.889 euro per un incasso totale di 577.069 euro, e al settimo F1, l’action di Joseph Kosinski con Brad Pitt nel ruolo di un ex pilota che incassa 122.132 euro nel weekend, per un totale di 5.204.143 euro in cinque settimane. Scendono anche all’ottavo Dragon Trainer, che ottiene altri 115.425 euro per un totale di 8.808.265 euro, seguito da Elio, che raccoglie 103.496 euro e così raggiunge 2.486.706 euro in sei settimane di programmazione. Chiude la Top Ten il fenomeno Lilo & Stitch, che nel weekend incassa 87.778 euro con un complessivo che in dieci settimane raggiunge quota 22.082.472 euro. Nel complesso il box office tocca nel week end 4.952.455 euro, in crescita del 43% rispetto allo scorso fine settimana (3.465.907 euro).

