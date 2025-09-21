Incassi Usa, in vetta ancora Demon Slayer, è l’anime più visto

agenzia

Secondo Him, terzo The Conjuring Solo sesti Robbie-Farrell

ROMA, 21 SET – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito si conferma il campione del botteghino Usa di questo fine settimana: dopo il debutto record da 70 milioni di dollari, rastrella altri 17,3 milioni (-77%), sufficienti a mantenere il primato – come segnala Variety – e diventa l’anime con il maggior incasso di tutti i tempi a livello globale, con oltre 555 milioni di dollari. In seconda posizione Him, l’horror psicologico di Justin Tipping prodotto dalla Universal e dalla Monkeypaw di Jordan Peele, con un incasso stimato di 13,5 milioni di dollari. Completano la top five l’horror The Conjuring: Il Rito Finale, giunto al suo terzo fine settimana, con 12,1 milioni di dollari; The Long Walk, dal romanzo di Stephen King, con 6,3 milioni di dollari; e Downton Abbey: Il Gran Finale, con 6 milioni di dollari. Delude invece il fantasy romantico con Margot Robbie e Colin Farrell, A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario, che incassa 3,5 milioni di dollari, piazzandosi soltanto al sesto posto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA