L'appello
«Intitolare il Teatro delle Vittorie di Roma a Pippo Baudo»: la petizione online
«Sarebbe il più degno riconoscimento a ciò che ha rappresentato per la Rai e per la storia del nostro Paese»
È stata lanciata su Change.org una petizione per chiedere alla Rai di dedicare lo storico Teatro delle Vittorie di Roma a Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto 2025. «Intitolare il Teatro delle Vittorie a Pippo Baudo sarebbe il più degno riconoscimento a ciò che ha rappresentato per la Rai e per la storia del nostro Paese» dice il promotore della petizione Nicola Anselmo. Il Teatro delle Vittorie è stato il palcoscenico di alcuni degli show più celebri condotti da Baudo – da Canzonissima a Fantastico – diventando sinonimo di una stagione irripetibile della televisione italiana.
«Dedicargli questo luogo-simbolo significa onorare oltre cinquant'anni di servizio pubblico, cultura popolare e talento che Baudo ha portato nelle case di milioni di italiani» viene sottolineato. «Con questo gesto, riaffermiamo non solo il valore della sua eredità culturale ma anche il rispetto e l'affetto di un intero Paese nei confronti di un uomo che ha dedicato la sua vita all'arte dello spettacolo. Invitiamo la Rai e le autorità competenti a considerare questa richiesta come un tributo appropriato e sentito da parte della nazione» afferma il promotore della petizione.