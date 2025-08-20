«Intitolare il Teatro delle Vittorie di Roma a Pippo Baudo»: la petizione online

L'appello

«Sarebbe il più degno riconoscimento a ciò che ha rappresentato per la Rai e per la storia del nostro Paese»

È stata lanciata su Change.org una petizione per chiedere alla Rai di dedicare lo storico Teatro delle Vittorie di Roma a Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto 2025. «Intitolare il Teatro delle Vittorie a Pippo Baudo sarebbe il più degno riconoscimento a ciò che ha rappresentato per la Rai e per la storia del nostro Paese» dice il promotore della petizione Nicola Anselmo. Il Teatro delle Vittorie è stato il palcoscenico di alcuni degli show più celebri condotti da Baudo – da Canzonissima a Fantastico – diventando sinonimo di una stagione irripetibile della televisione italiana.