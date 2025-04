«Io… Riccardo Cocciante», il Teatro Antico di Taormina lo aspetta

La tournée

Fissata la data del concerto

Quando arrivò sul mercato discografico “Mu”, correva l’anno 1972, l’opera prima di un ragazzo nato a Saigon, naturalizzato italiano e francese allo stesso tempo, piccolo di statura, folta chioma, aria da ribelle.

Un album concept, guidato da “Uomo”, brano delegato a rappresentarne il contenuto, copertina da collezionisti, un capitolo destinato ai cultori del progressive, seguito dodici mesi dopo da “Poesia”, scrittura più intimista suggellata oltre dalla stessa canzone – titolo, anche da “Decisamente tu”.

Il 1974 l’anno di “Stasera Insieme”, un concerto in coabitazione con Francesco De Gregori e Antonello Venditti al Teatro dei Satiri in Roma, soprattutto è il momento della svolta, l’affermazione popolare di “Bella senz’anima”, “Era già tutto previsto”, gli arrangiamenti di Ennio Morricone e Franco Pisano, “Anima” capeggia le classifiche.

Il prosieguo è noto, successo, album nella storia della canzone italiana, arricchito dalla composizione di “Notte Dame de Paris”, apparizioni centellinate, sporadici concerti.