ioleggoperché, Valditara ‘la lettura è passione da condividere’

agenzia

Messaggio del ministro alla presentazione della nona edizione

ROMA, 29 OTT – “Leggere insieme, parlare di libri e di idee, alimenta una fiamma che può diventare sempre più grande. Ogni pagina che giriamo è un tassello che aggiungiamo alla nostra crescita personale: condividendo queste esperienze, aiutiamo anche gli altri a crescere con noi. Questo è il messaggio che è parte integrante del progetto #ioleggoperché, un messaggio che deve arrivare ai nostri giovani”. È il messaggio del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, assente per il G20, letto in apertura della presentazione, il 29 ottobre, per la prima volta al Ministero della Cultura a Roma, della nona edizione di #ioleggoperché, alla presenza del presidente di Aie Innocenzo Cipolletta e dei presidenti della Commissione Cultura di Camera e Senato Federico Mollicone e Roberto Marti. “La lettura è, infatti, una passione da condividere. Quando parliamo di un libro con qualcuno, quando consigliamo una lettura o discutiamo di un personaggio, stiamo creando un ponte tra le nostre esperienze personali e quelle altrui. Ogni libro che ci ha toccato può accendere una scintilla in chi ci ascolta. Condividendo questa passione, facciamo crescere non solo la nostra cultura, ma anche quella della comunità che ci circonda” ha detto Valditara. Il ministro ha espresso “vivo apprezzamento per l’impegno costantemente profuso dall’Associazione Italiana Editori nella promozione e nell’organizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura del libro nelle scuole e che incoraggiano le scuole stesse a farsi promotrici del progetto sui social e sul territorio”.

