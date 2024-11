Irene Grandi, il “Fiera di Me” tour fa tappa a Palermo e a Catania

il concerto

Le due date siciliane della cantante che festeggia trenta anni di carriera

Uno spettacolo che celebra 30 anni di carriera, una tournée indimenticabile che prevede due appuntamenti in Sicilia: il 24 novembre al Teatro Golden di Palermo e il 25 novembre al Teatro Metropolitan di Catania (entrambe le date sono organizzate da GN Events di Gianni Napoli).

Con Irene sul palco ci saranno Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere, Titta Nesti corista e polistrumentista.

Irene Grandi, una delle artiste più amate e iconiche del pop italiano, ha pensato a un concerto unico, in cui ripercorre la sua lunga e brillante storia musicale iniziata nel 1994. Con la sua voce inconfondibile accompagnerà gli spettatori nel racconto della propria storia attraverso i suoi successi più amati, le collaborazioni più significative e le sue esplorazioni musicali. Il tour “Fiera di Me”, organizzato da Imarts -International Music And Arts, sarà un’occasione imperdibile per rivivere i momenti più emozionanti della carriera di un’artista che ha sempre sperimentato e ha saputo evolversi e reinventarsi costantemente. Dal successo travolgente di “In vacanza da una vita” a “La tua ragazza sempre”, fino alle intense emozioni di “Bruci la città” e “Prima di partire per un lungo viaggio”, ogni canzone racconta una parte del percorso di un’artista che non si è mai fermata.