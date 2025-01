agenzia

L'attrice alla sua prima nomination per Conclave

NEW YORK, 23 GEN – Isabella Rossellini è candidata agli Oscar come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Suor Agnes in Conclave di Edward Berger. L’annuncio oggi a Beverly Hills. E’ la prima candidatura agli Oscar per la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini.

