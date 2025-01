Isabella Rossellini, “vorrei dividere l’onore con i genitori”

agenzia

omaggio a David Lynch, "in suor Agnes tutto il mio passato"

NEW YORK, 23 GEN – “Onorata” per la candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista in Conclave, Isabella Rossellini ha dedicato ai genitori la sua prima nomination: “Quando ero giovane, venivo sempre identificata come la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Ora che sono più grande, questo accade meno frequentemente; e mi manca, soprattutto oggi. Vorrei che i miei genitori fossero vivi per celebrare con me questo grande onore”. Isabella ha reso omaggio anche a David Lynch, il regista di Blue Velvet scomparso qualche giorno fa e a cui e’ stata legata in un grande amore e importanti collaborazioni professionali: “Oggi, con questa gioia, la mia mente non può fare a meno di vagare oltre, verso David. La nostra collaborazione è stata fondamentale per la mia comprensione dell’arte della recitazione”. La Rossellini ha detto che il suo passato, “tutto ciò che ho dentro di me, ho portato nella mia interpretazione di Suor Agnes nel film Conclave, lavorando sotto la direzione chiara e incisiva di Edward Berger, con il suo incredibile cast e troupe, in particolare l’incomparabile Ralph Fiennes”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA