Italia a Cannes con Martone e due film a Un Certain Regard

Fuori con Golino in gara. Testa o Croce? e Le città di pianura

ROMA, 10 APR – L’Italia al festival di Cannes con un unico film in concorso per la Palma d’oro, Fuori di Mario Martone con Valeria Golino, e con due film selezionati in gara a Un Certain Regard: Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e Le città di pianura di Francesco Sossai. La selezione è stata annunciata a Parigi dal delegato generale del festival Thierry Fremaux con la presidente Iris Knobloch. Fuori di Martone è un film che racconta una parte di vita della scrittrice Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, e con Matilda De Angelis e Elodie. I due italiani del Certain sono “un western italiano che mostra il viaggio di Bufalo Bill”, ha detto Fremaux presentando Testa o croce? e “un road movie” per Le città di pianura. “L’Italia non ha mai cessato di essere un paese di cinema, ma dopo anni di gloria aveva perso la capacità di produrre a quei livelli. Cannes ha sempre intercettato alcune nuove grandi figure, abbiamo accolto nel tempo di degni eredi di Scola, Fellini e Antonioni”, ha detto Fremaux poco prima di presentare i tre registi selezionati per Un Certain Regard. Annunciando Fuori in concorso per la Palma d’oro, Fremaux ha definito Mario Martone “un immenso artista italiano di cinema, ma anche di teatro e letteratura, un grandissimo cinefilo che quest’anno al festival viene a presentare Fuori su Goliarda Sapienza dal destino tragico e che grazie all’Arte della gioia è stata scoperta in Francia”.

