“Jazz in vigna”, “On Etna” è il live della all-Sicily-stars band dei fratelli Giovanni e Matteo Cutello

musica

La rassegna estiva organizzata dall'associazione Algos-Monk Club di Catania nella Tenuta San Michele di Santa Venerina

E’ un’edizione scoppiettante questa 2025 di “Jazz in vigna” – la rassegna open air organizzata nella Tenuta San Michele di Santa Venerina, agriturismo etneo delle cantine Murgo, dall’associazione culturale Algos, che gestisce il Monk Jazz Club di Catania. Dopo Fabrizio Bosso con Luciano Biondini e Rita Botto, la rassegna, sabato 19 luglio, alle 20.30, ha in calendario sul palcoscenico tra le vigne e l’Etna un altro appuntamento da non perdere: “On Etna”, concerto di all-Sicily-stars con i fratelli gemelli iblei Cutello – il sassofonista Giovanni ed il trombettista Matteo -, accompagnati da Salvatore Bonafede al pianoforte, Nello Toscano al contrabbasso e Mimmo Cafiero alla batteria. Dino Rubino, direttore artistico del Monk Jazz Club e di “Jazz in vigna”: «Li abbiamo visti in tv ospiti di Stefano Bollani in “Via dei matti n. 0”. Siamo felici di avere a “Jazz in vigna” i due talentuosi fratelli di Chiaramonte Gulfi che, dopo aver approfondito gli studi al Berklee College of Music di Boston, sono avviati ad una grande carriera internazionale. Ci sembrava una buona occasione per averli da noi affiancati da una grande ritmica siciliana».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA