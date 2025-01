Jennifer Lopez e Ben Affleck trovano accordo sul divorzio

agenzia

Ciascuno terrà il suo acquisito durante il matrimonio

NEW YORK, 06 GEN – Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno concluso l’accordo di divorzio e tra un mese e mezzo la ormai ex coppia potrà chiudere ufficialmente la rinnovata love story. Secondo Tmz JLo e Ben usciranno dal matrimonio con quanto avevano individualmente acquisito e acquistato durante i due anni dalle nozze. Questo include i proventi delle rispettive attività a Hollywood. Ben terrà in particolare la sua quota nella società di produzione Artists Equity creata nel 2022 con Matt Damon, quattro mesi dopo aver spotato JLo. C’è anche un accordo sulla ‘mansion’ comprata in comune a Los Angeles ma su questo non ci sono indiscrezioni. La villa da 61 milioni di dollari è sul mercato e finora non ci sono stati compratori.

