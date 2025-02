Jerry Calà alla prima del musical del suo ‘Sapore di mare’

agenzia

A Torino con Enrico Vanzina e Fausto Brizzi

TORINO, 21 FEB – L’abbraccio tra Enrico Vanzina e Jerry Calà, insieme a Fausto Brizzi, ha accolto il pubblico per la prima del musical ‘Sapore di sale’ al teatro Alfieri di Torino. “L’idea di farne un musical, con mio fratello Carlo, era già venuta a Garinei, poi purtroppo se n’è andato e non si è più fatto nulla. Adesso invece Fausto aveva pensato di portarlo in tv – ha detto Vanzina con Brizzi a fianco – ed eccoci qua. La leggerezza di una storia come questa spesso viene confusa con la superficialità, ma se è autentica è la profondità della gioia” sottolinea. “Lo spettacolo – evidenzia Brizzi – è tutto canzoni, solo il 20% parlato, è una storia cult. Il pubblico le sa tutte a memoria, alla fine io mi sono commosso”. Vale anche per i giovani? “I giovani hanno il rimpianto delle cose non vissute” spiega Vanzina. “Siamo stati gli ultimi ad avere la villeggiatura e non la vacanza” concorda Brizzi, portando un esempio di questa nostalgia. Si girano a indicare Calà, “il protagonista” gli dicono, pensando alle pellicole che hanno ispirato lo spettacolo. “Sono soddisfazioni enormi – ammette Jerry Calà per il musical e i film che lo hanno preceduto -. Quando li ho fatti, mai avrei pensato sarebbero diventati un cult – sottolinea per la pellicola sulle vacanze Anni Sessanta ora sul palco, così come per Vacanze di Natale -. La comicità era leggerezza, il politicamente corretto ancora non esisteva. Un film comico faceva ridere, non ci si chiedeva quale messaggio dovesse portare. E in ogni caso entrambi i film sono pezzi di storia, uno degli Anni Sessanta, l’altro della cafonaggine Anni Ottanta”.

