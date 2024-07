Jimmy Sax, al Teatro di Verdura il sassofonista re dello streaming

Musica

Lo spettacolo lo vedrà sul palco con la Symphonic Dance Orchestra, diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino

Jimmy Sax, sassofonista che conta più di mezzo miliardo di streams fa il suo debutto al Teatro di Verdura sabato 27 luglio alle 21,00, nel concerto centrale della Stagione estiva dell’Associazione degli Amici della Musica. Lo spettacolo vede insieme Sax con la Symphonic Dance Orchestra, diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino, ed è una delle poche tappe italiane del tour del sassofonista. Jimmy Sax porta in scena le sue hit come “No man no cry”, “Time” fino all’ultimo singolo “A Milion Miles” con Steve Edwards.