Jimmy Sax, doppio appuntamento in Sicilia con la Symphonic Dance Orchestra

spettacoli

Il sassofonista più famoso al mondo porta il suo sound travolgente al Teatro Antico di Taormina e al Castello di Milazzo

Jimmy Sax, il sassofonista considerato più famoso al mondo, si prepara a sbarcare in Sicilia, dove sono previste due delle poche tappe italiane del suo fortunato tour: domenica 3 agosto al Teatro Antico di Taormina, l’indomani al Teatro al castello di Milazzo, in entrambe le circostanze accompagnato dalla “Symphonic dance orchestra” diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino.

La data di domenica 4 agosto è un cosiddetto raddoppio rispetto alla primitiva pianificazione, che in Sicilia prevedeva solo la Perla dello Jonio, ed è inserita nella rassegna “Milazzo Summer Fest 2025”. L’evento è prodotto da “Wonder Manage” ed organizzato da “Input” e “Forteventi”, all’interno della stagione di eventi estivi promossa dal Comune di Milazzo. Performer carismatico – affiancato da oltre cinque anni dal manager Tony Ciotola, amministratore delegato di “Wonder Manage” – si è esibito dal vivo negli ultimi quattro anni in location iconiche come St. Tropez, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri e la stessa Taormina, dove sarà di scena domani, solo per citarne alcune.

Limitatamente al biennio compreso tra il 2022 ed il 2024 i suoi concerti hanno fatto registrare la presenza di oltre 200mila spettatori; memorabile la sua esibizione dinanzi a Papa Francesco nello Stadio Vélodrome di Marsiglia. L’artista è reduce dal successo del suo “Million Miles Summer Tour”, conclusosi a settembre 2024, nell’ambito del quale ha toccato tutte le più rinomate località estive del Sud Europa, compresa incluso la sua Francia con tanto di esibizione all’Olympia di Parigi.