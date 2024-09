L’ estate musicale si è conclusa con i Tim Music Awards: due grandi serate condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada

Spettacoli

Moltissimi gli artisti sul palcoscenico areniano che hanno ricevuto i prestigiosi riconoscimenti della musica italiana

Due grandi serate di musica al “Tim Music Awards 2024”. Dall’Arena di Verona, in diretta su Rai1, Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno condotto la 18esima edizione che ha fatto registrare il “sold out”. Tutto esaurito all’interno dell’Arena di Verona e il pubblico delle grandi occasioni davanti alla tv. Il “Tim Music Awards” ha conquistato il pubblico da casa, coinvolgendo oltre 2.250.000 telespettatori, pari al 17,2% di share, per la prima messa in onda e oltre 2.902.000 telespettatori, pari al 22,2% di share, per la seconda, aggiudicandosi la prima serata per entrambe le puntate. Moltissimi gli artisti sul palcoscenico areniano che hanno ricevuto i prestigiosi riconoscimenti della musica italiana. Premiati gli Album che hanno raggiunto tra settembre 2023 e settembre 2024 la certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino e i singoli Multiplatino, nonché gli eventi e tour svoltisi tra settembre 2023 e settembre 2024 che hanno registrato 100, 200 o oltre 300 mila spettatori. Durante le due serate, premiati inoltre con il riconoscimento “Diva Arena di Verona Official Award” Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, Annalisa e Fiorella Mannoia. Nella seconda serata, tra i tanti, il pubblico ha riservato un caloroso abbraccio a Loredana Bertè. Tutti in piedi per un’artista che è la storia della musica italiana. Pubblico in piedi anche per i Ricchi e Poveri che stanno letteralmente vivendo una “seconda giovinezza”. Tra i protagonisti della seconda serata anche Max Pezzali che ha ricevuto il giusto riconoscimento per i due anni strepitosi che sta vivendo in tour. In esclusiva per la seconda serata dei “Tim Music Awards”, i Pinguini Tattici Nucleari hanno presentato il loro nuovo singolo “Romantico ma muori”. Per l’occasione, l’Arena di Verona è stata ricoperta di rose rosse. Emozioni anche con Lazza. Il “papà” di Cenere ha incantato il pubblico con una versione intima di “100 Messaggi”. Anche Mr Rain è stato premiato per il suo percorso musicale che lo sta portando in tour in tutto il mondo. Spazio anche per le nuove proposte. Da Capo Plaza a Mida, passando per Massimo Pericolo e Rhove. Appuntamento al 2025 con la prossima edizione del “Tim Music Awards”, intanto, però, le due puntate di quest’anno possono essere riviste su RaiPlay.