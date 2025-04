La basilica di Superga al tramonto nella top ten Wikimedia

agenzia

Lo scatto di Ianaro nella classifica di Wiki loves Monuments

ROMA, 09 APR – La vista mozzafiato della Basilica di Superga al tramonto, col massiccio del Monte Rosa che si staglia all’orizzonte sullo sfondo e una piccola cittadina che si scorge appena tra una fitta distesa boschiva. Lo scatto di Domenico Ianaro non è passato inosservato all’edizione internazionale di Wiki loves Monuments, il più grande concorso fotografico del mondo organizzato dai volontari di Wikimedia, portando l’Italia al decimo posto della classifica definitiva. La Basilica di Superga al Tramonto è stata premiata tra le oltre 240.000 fotografie caricate per l’edizione 2024, a cui quest’anno hanno partecipato ben 56 Paesi a livello mondiale. Il primo posto è stato conquistato dal Brasile, con lo scatto di Donatas Dabravolskas del Cristo Redentore immerso tra le nuvole, mentre l’Ucraina si è aggiudicata la seconda posizione grazie al paesaggio innevato della Red University Building, immortalato da Ryzhkov Oleksandr. Jolovema ha invece portato la Grecia al terzo posto con la suggestiva fotografia del Monastero di Roussanou. Promosso dalle comunità di volontari dei progetti Wikimedia, Wiki Loves Monuments rappresenta un’opportunità per la diffusione, promozione e tutela del patrimonio culturale di tutto il mondo. Dalla sua prima edizione, il concorso ha contribuito a documentare milioni di monumenti, con oltre 3 milioni di immagini caricate da più di 111.000 partecipanti a livello globale. Dal 2012 Wikimedia Italia organizza il capitolo italiano del concorso. Questa edizione si conferma un prezioso strumento collaborativo di documentazione digitale dei monumenti: dalla sua nascita, oltre 10.000 partecipanti hanno caricato su Wikimedia Commons più di 240.000 fotografie. Grazie al concorso, ad oggi si possono scaricare foto di oltre 100.000 monumenti e beni culturali fotografabili.

