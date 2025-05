La campagna Mediaset per promuovere il turismo sostenibile

agenzia

"Vacanze in Italia, prima del dove scegli il come"

ROMA, 30 MAG – Dal 3 al 10 giugno Mediaset lancia una nuova campagna per promuovere un turismo più consapevole e rispettoso del territorio. Attraverso una campagna di sensibilizzazione crossmediale — in onda su tutti i canali del Gruppo e sulle piattaforme online — Mediaset si fa promotrice di una visione del turismo orientata alla sostenibilità, invitando il pubblico a ripensare il modo di viaggiare con maggiore attenzione all’ambiente e alle comunità locali. In un Paese straordinariamente ricco di patrimonio naturale, culturale e artistico, la sfida non è più soltanto decidere dove andare, ma scegliere come farlo: con rispetto, consapevolezza e responsabilità. Con il claim “Vacanze in Italia: prima del Dove scegli il Come”, la campagna stimola una riflessione sul valore delle nostre decisioni di viaggio, ricordando che anche le scelte più semplici possono contribuire a ridurre l’impatto ambientale e ad alimentare un modello di sviluppo più sostenibile. L’iniziativa si inserisce nel percorso di responsabilità sociale promosso da Mediaset per il futuro (www.mediasetperilfuturo.it), confermando l’impegno dell’azienda nel sensibilizzare il pubblico su temi di rilevanza ambientale e sociale attraverso una comunicazione capillare e integrata.

