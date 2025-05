La cantante Noa, ‘Usa oggi terribili quasi quanto Israele’

agenzia

'Non mi piacciono gli slogan. Io sto con la pace'

TORINO, 23 MAG – “In questo momento sono terribili, quasi come Israele. Io ho preferito stare in Israele e lavorare lì per trovare una soluzione per vivere in pace con i palestinesi. Pace: due popoli, due Stati”. Così la cantante israeliana Noa che ha dialogato con Gad Lerner sul palco di Dogliani al Festival della Tv. “Per pensare alla soluzione migliore per il mio Paese io devo essere critica sul mio governo. Per me bisogna distinguere tra il popolo e il governo di Israele. Da vent’anni abbiamo un governo che è nemico del popolo e ha portato Israele in una posizione pessima” ha detto l’artista, che a febbraio è stata ospite del festival di Sanremo. “Io credo soltanto nella collaborazione – ha spiegato – nel lavorare insieme. Non mi piacciono gli slogan ‘Io sto con Israele’ o ‘Io sto con la Palestina’. Io sto con la pace e invito tutti voi a stare con la pace. Molto spesso le persone non amano la compessità, ma questa situazione è compessa. Non c’è un nero e un bianco. E la complessità richiede attenzione, compassione, spesso c’è bisogno di scendere a compromesso con le proprie verità assolute. Questo è l’unico percorso che si può seguire”.

